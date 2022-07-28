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Факти / Надзвичайні події

Під час штурму в Пісках окупанти використали польову форму ЗСУ, щоб ввести в обману бійців

Юля Захарченко, редакторка стрічки
українські військові
Фото: Depositphotos

Російські окупанти використали польову форму Збройних сил України з білими пов’язками на руках та ногах під час штурму в районі населеного пункту Піски. У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що ворог вчинив такі дії, щоб обманути українських захисників.

Однак ворожі штурми виявились провальними, оскільки росіяни відійшли зі значними втратами. Наші бійці відбили штурмові дії на декількох напрямках – Яковлівки, Бахмута, Семигір’я, Авдіївки та Пісків.

Це вкотре свідчить про те, що російські агресори порушують закони та звичаї війни в Україні, переконані у Генштабі.

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Окупанти також намагаються якось виправдати завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах та житлових будинках на території України. Росіяни брешуть про нібито “розташування українських військових підрозділів” у школах, лікарнях та церквах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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