Верещук закликала жителів Херсонщини виїхати з області через Крим для полегшення деокупації

Червень, 21 в 0:37

Місцеві жителі Херсонської області мають виїхати з регіону, щоб полегшити контрнаступи для деокупації області українським захисникам. Про це наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На її думку, українці, особливо з дітьми, не повинні відмовлятися від можливості виїхати через тимчасово окуповані території, тому що це пришвидшить звільнення українських територій. Верещук наголосила, що українська влада не каратиме за виїзд через Крим і користування псевдодокументами, виданими окупантами.

– Наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині стане ще важче, – вважає Верещук.

Вона переконана, що ворог стає ще цинічнішим та не цурається використовувати живий щит, особливо дітей. Верещук наголосила, що діти не мають постраждати під час деокупації Херсонської області.

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Верещук закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами фейковими документами та запевнила, що українська влада за це не каратиме.