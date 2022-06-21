Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Верещук закликала жителів Херсонщини виїхати з області через Крим для полегшення деокупації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ірина Верещук
Фото: Офіс президента

Місцеві жителі Херсонської області мають виїхати з регіону, щоб полегшити контрнаступи для деокупації області українським захисникам. Про це наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

На її думку, українці, особливо з дітьми, не повинні відмовлятися від можливості виїхати через тимчасово окуповані території, тому що це пришвидшить звільнення українських територій. Верещук наголосила, що українська влада не каратиме за виїзд через Крим і користування псевдодокументами, виданими окупантами.

– Наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині стане ще важче, – вважає Верещук.

Вона переконана, що ворог стає ще цинічнішим та не цурається використовувати живий щит, особливо дітей. Верещук наголосила, що діти не мають постраждати під час деокупації Херсонської області.

Зараз дивляться

Верещук закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами фейковими документами та запевнила, що українська влада за це не каратиме.

– Як тільки ви потрапите на територію третіх країн – зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Коли буде потрібно, ми зробимо документи та передамо в консульство, – запевнила Верещук.

Читайте
Це зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою: Зеленський про обстріли Харкова та удар по Одесі

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка