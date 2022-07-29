В Херсоне прогремели взрывы: предварительно уничтожен склад оккупантов
Требует проверки
Фото: Минобороны
В Херсоне прогремели мощные взрывы. По неподтвержденной информации, в городе также произошла детонация.
По предварительным данным, в результате прицельных ударов Вооруженных сил Украины уничтожен склад с боеприпасами, который использовала российская армия.
Накануне министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсона и области выехать через временно оккупированный Крым, чтобы облегчить работу ВСУ и освобождение Херсонщины.
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