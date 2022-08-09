У Міноборони РФ заявили, що у Криму “здетонували кілька боєприпасів” на аеродромі

Серпень, 09 в 17:15

Російські ЗМІ повідомили, що причиною вибухів на аеродромі Саки у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму стала детонація кількох авіаційних боєприпасів.

Про це повідомляє російський Коммерсантъ з посиланням Міноборони РФ.

За їхніми словами, внаслідок вибухів постраждалих немає, а авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

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Водночас там додали, що офіційну причину вибухів з’ясовують.

Також окупаційна влада Криму спростувала інформацію про запровадження на території півострова надзвичайного стану.

У вівторок, 9 серпня, після обіду у тимчасово окупованому Криму у селищі Новофедорівка пролунали кілька вибухів. Низка Telegram-каналів з посиланням на очевидців повідомляли про те, що вибухів було чотири, сім та 15.

Повідомляється, що вибухи сталися на аеродромі окупантів у Новофедорівці Сакського району. Наразі у Криму лунає повітряна тривога. У напрямку Новофедорівки рухаються карети швидкої з Євпаторії, а на виїзд спостерігаються затори автівок з туристами та місцевими мешканцями.

Джерело: Коммерсантъ

Фото: ЦПД