В Минобороны РФ заявили, что в Крыму “сдетонировали несколько боеприпасов” на аэродроме

Август, 09 в 17:15

Российские СМИ сообщили, что причиной взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ со ссылкой Минобороны РФ.

По их словам, в результате взрывов пострадавших нет, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

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В то же время, там добавили, что официальную причину взрывов выясняют.

Также оккупационные власти Крыма опровергли информацию о введении на территории полуострова чрезвычайного положения.

Во вторник, 9 августа, после обеда во временно оккупированном Крыму в поселке Новофедоровка прогремели несколько взрывов. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщали, что взрывов было четыре, семь и 15.

Сообщается, что взрывы произошли на аэродроме оккупантов в Новофедоровке Сакского района. В Крыму звучит воздушная тревога. В направлении Новофедоровки двигаются кареты скорой из Евпатории, а на выезд наблюдаются пробки автомобилей с туристами и местными жителями.

Источник: Коммерсантъ

Фото: ЦПД