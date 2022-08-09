Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Минобороны РФ заявили, что в Крыму “сдетонировали несколько боеприпасов” на аэродроме

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
бавовна у Криму

Российские СМИ сообщили, что причиной взрывов на аэродроме Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму стала детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ со ссылкой Минобороны РФ.

По их словам, в результате взрывов пострадавших нет, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Сейчас смотрят

В то же время, там добавили, что официальную причину взрывов выясняют.

Также оккупационные власти Крыма опровергли информацию о введении на территории полуострова чрезвычайного положения.

Во вторник, 9 августа, после обеда во временно оккупированном Крыму в поселке Новофедоровка прогремели несколько взрывов. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщали, что взрывов было четыре, семь и 15.

Сообщается, что взрывы произошли на аэродроме оккупантов в Новофедоровке Сакского района. В Крыму звучит воздушная тревога. В направлении Новофедоровки двигаются кареты скорой из Евпатории, а на выезд наблюдаются пробки автомобилей с туристами и местными жителями.

Источник: Коммерсантъ

Фото: ЦПД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка