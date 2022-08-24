Серпень, 24 в 14:32

Сьогодні, 24 серпня, із самої ночі російські вороги почали ракетними обстрілами “вітати” українців із Днем Незалежності.

Факти ICTV зібрали усю інформацію про “прильоти” в українські міста.

Вибухи у Запоріжжі

Так, на початку 24 серпня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у двох районах Запоріжжя. Цю інформацію підтвердив мер міста Анатолій Куртєв.

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Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що ворожі ракети поцілили в об’єкти в Шевченківському та Комунарському районах міста. Інформація про постраждалих уточнюється.

Близько 04:00 години окупанти знову завдали удару по Запоріжжю. За словами Анатолія Куртєва, поцілили в інфраструктурний об’єкт.

Вибухи на Дніпропетровщині

Також вночі під час повітряної тривоги було чути вибухи у Дніпрі. У місцевих Telegram-каналах пишуть, що на околицях міста працює наша ППО.

Крім того, вночі армія Росії гатила з Градів та Ураганів по трьох районах Дніпропетровської області – Дніпровському, Нікопольському та Криворізькому.

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Пожежу від вибуху ліквідували. Інформацію щодо загиблих та постраждалих з’ясовують.

Нікопольський район ворог чотири рази обстріляв із важкої артилерії та Градів. У Марганці постраждала родина – чоловікові й дружині надали медичну допомогу.

По Нікополю росіяни випустили 20 снарядів. Є руйнування житла, але люди не постраждали.

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Обстріл Миколаївщини

Близько 01:00 окупанти завдали ударів по житловій інфраструктурі Баштанського району Миколаївської області. Є руйнування, проте за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Орієнтовно о 04:30 у місті Новий Буг від обстрілів загорілася покрівля двоповерхового житлового будинку. Ще кілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення дістали дев’ятеро людей, із них двоє – діти.

Обстріл Харкова

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що близько першої ночі ворожих обстрілів зазнав Новобаварський район.

Також, ймовірно, ракетами типу С-300 окупанти атакували селище Докучаєвське в Харківському районі. Там зруйновано господарчу будівлю та спалахнула масштабна пожежа. Минулося без постраждалих.

Вибухи у Нікополі, Миргороді, на Сумщині та Черкащині

Майже одразу почали повідомляти про ворожі “прильоти” у кілька областей.

Так, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про щонайменше чотири ворожі “прильоти” по інфраструктурі Миргорода. Наразі постраждалих немає.

831 бригада тактичної авіації повідомила, що росіяни завдали ударів ракетами класу повітря-земля, ймовірно Х-22, по військовій інфраструктурі. На місцях влучання вирують пожежі, працюють екстрені служби.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що під час повітряної тривоги наші сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 182-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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