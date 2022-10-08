Жовтень, 08 в 10:09

У соціальних мережах опублікували відео наслідків потужного вибуху на Кримському мосту.

На кадрах видно розламаний навпіл автомобільний проліт мосту – він лежить у воді.

Також від вибуху загорілися цистерни вантажного потягу на залізничному полотні, вище за автомобільне. Там вигоріло кілька цистерн та суттєво пошкоджені колії.

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Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков про наслідки вибуху поки не повідомляє. Він лише розповів, що судноплавні арки не пошкоджені. Наразі окупанти готують до запуску поромну переправу через Керченську протоку.

Ще одне відео пожежі на мосту.

Це дійсно добрий ранок, навіть секс не так хорош, як ця новина

Кримський міст, що з єбалом?) pic.twitter.com/ISVFMT1TkN — ✙Ilya Nazarenko ✙ (@Borchik1488) October 8, 2022

Нагадаємо, що вибух на Керченському мосту пролунав близько 06:00. Місцеві жителі повідомляли, що від вибухової хвилі затремтіли стіни будинків.

Фото: скриншот з відео