Після ракетних ударів РФ у багатьох містах України перебої з електрикою: що відомо
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З багатьох міст надходить інформація про проблеми з електропостачанням після масованого ракетного удару РФ по Україні.
Зокрема, світло зникло у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.
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А у Полтаві через відсутність електроенергії зупинилися тролейбуси.
Окрім того, по всій території Полтавської області спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.