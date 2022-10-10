Жовтень, 10 в 10:43

З багатьох міст надходить інформація про проблеми з електропостачанням після масованого ракетного удару РФ по Україні.

Зокрема, світло зникло у Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. За його словами, відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

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А у Полтаві через відсутність електроенергії зупинилися тролейбуси.

Окрім того, по всій території Полтавської області спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.