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Факти / Україна

Здіймається густий дим: у Донецьку пролунав вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки

16 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

За попередніми даними, сталось це поблизу будівлі місцевої адміністрації.

На ситуацію в місті відреагував, зокрема, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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– Донецьк зараз. Недотримання вимог чинного законодавства України щодо паління в громадських місцях призводить до подібних наслідків, –  прокоментував оприлюднене відео Сергій Братчук.

Не виключено, що вибухи в Донецьку можуть бути провокацією окупаційної влади.

Українська сторона ситуацію не коментує.

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