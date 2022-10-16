Здіймається густий дим: у Донецьку пролунав вибух
16 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
За попередніми даними, сталось це поблизу будівлі місцевої адміністрації.
На ситуацію в місті відреагував, зокрема, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Зараз дивляться
– Донецьк зараз. Недотримання вимог чинного законодавства України щодо паління в громадських місцях призводить до подібних наслідків, – прокоментував оприлюднене відео Сергій Братчук.
Не виключено, що вибухи в Донецьку можуть бути провокацією окупаційної влади.
Українська сторона ситуацію не коментує.