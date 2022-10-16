Здіймається густий дим: у Донецьку пролунав вибух

Жовтень, 16 в 8:48

16 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

За попередніми даними, сталось це поблизу будівлі місцевої адміністрації.

На ситуацію в місті відреагував, зокрема, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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– Донецьк зараз. Недотримання вимог чинного законодавства України щодо паління в громадських місцях призводить до подібних наслідків, – прокоментував оприлюднене відео Сергій Братчук.

Не виключено, що вибухи в Донецьку можуть бути провокацією окупаційної влади.

Українська сторона ситуацію не коментує.