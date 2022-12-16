Ракетні удари по Києву: у столиці перебої із водопостачанням
У Києві через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в усіх районах є перебої з водопостачанням.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, фахівці вже працюють, щоб стабілізувати систему.
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