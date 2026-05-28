Вибухи в Полтаві сьогодні, 28 травня, прогриміли під час загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено.

Вибухи в Полтаві сьогодні: що відомо

Вибухи в Полтаві сьогодні, 28 травня, пролунали орієнтовно о 22:43.

Одночасно з цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух швидкісної цілі в напрямку регіону.

О 23:21 в обласній військовій адміністрації прокоментували вибухи в Полтаві.

За даними очільника ОВА Віталія Дяківнича, ворог атакував Полтавський район.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Наразі представники обласної влади уточнюють інформацію та закликають місцевих жителів не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 555-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

