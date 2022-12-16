Грудень, 16 в 10:05

У Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи у трьох районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, до місць вибухів прибули екстрені служби.

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Очільник міста закликає жителів не виходити з укриттів, адже атака на столицю триває.

Наразі рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює наша протиповітряна оборона.