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Факти / Надзвичайні події

У Києві пролунали вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Факти ICTV

У Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи у трьох районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, до місць вибухів прибули екстрені служби.

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