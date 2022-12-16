У Києві пролунали вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах
Фото: Факти ICTV
У Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи у трьох районах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, до місць вибухів прибули екстрені служби.
Зараз дивляться
Очільник міста закликає жителів не виходити з укриттів, адже атака на столицю триває.
Наразі рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.
Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює наша протиповітряна оборона.