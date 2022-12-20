У столичному ЖК Комфорт Таун вибухнув газовий балон, серед постраждалих немовля
У вівторок, 20 грудня, у Дніпровському районі Києва вибухнув газовий балон.
Інцидент стався о 5:30 на території житлового комплексу Комфорт Таун. Після вибуху у квартирі на другому поверсі почалася пожежа.
Машини швидкої забрали людей з опіками, серед них була чотиримісячна дитина. Кількість постраждалих встановлюється. У квартирі вибило вікна та частину стіни.
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Також у мережі повідомили, що через порушення правил паркування пожежні машини не могли вчасно проїхати до будинку.
Нагадаємо, 18 грудня вибухнув газовий балон у ЖК Лісовий квартал у Броварах. Через це у багатьох будинках вибило фази у під’їздах, а частина квартир залишилася без світла.