Росіяни обстріляли Херсон фосфорними бомбами – ЦНС

Грудень, 23 в 20:38

У п’ятницю, 23 грудня, російські агресори обстріляли Херсон забороненими фосфорними боєприпасами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, вони використовували реактивну та ствольну артилерію по деокупованому місту.

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Зазначається, що російські військові щоденно тероризують Херсон, а також райони на правому березі Дніпра.

Це стало рутиною після звільнення Херсону від російської окупації. Однак 23 грудня агресори використали заборонену зброю – фосфор.

– Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення, – підкреслили в Центрі.

Раніше повідомлялось, що армія РФ за сьогодні кілька разів обстрілювали Херсон, в результаті чого в одному з районів міста розпочалась пожежа.

Херсонська влада рекомендує мешканцям подбати про свою безпеку та евакуюватись. Людей попереджають про ризик того, що вони можуть залишитись без води та тепла.