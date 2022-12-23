Росіяни обстріляли Херсон фосфорними бомбами – ЦНС
У п’ятницю, 23 грудня, російські агресори обстріляли Херсон забороненими фосфорними боєприпасами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, вони використовували реактивну та ствольну артилерію по деокупованому місту.
Зазначається, що російські військові щоденно тероризують Херсон, а також райони на правому березі Дніпра.
Це стало рутиною після звільнення Херсону від російської окупації. Однак 23 грудня агресори використали заборонену зброю – фосфор.
– Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення, – підкреслили в Центрі.
Раніше повідомлялось, що армія РФ за сьогодні кілька разів обстрілювали Херсон, в результаті чого в одному з районів міста розпочалась пожежа.
Херсонська влада рекомендує мешканцям подбати про свою безпеку та евакуюватись. Людей попереджають про ризик того, що вони можуть залишитись без води та тепла.