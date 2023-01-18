авіакатастрофа у Броварах

Січень, 18 в 13:19

Служба безпеки України розпочала провадження щодо падіння гелікоптера поблизу дитсадка у Броварах у Київській області.

У пресслужбі відомства повідомили, що наразі розглядаються декілька версій трагедії:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

— Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії, – додали в СБУ.

За попередньою інформацією в результаті трагедії загинуло щонайменше 16 осіб, з них три дитини.

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У середу, 18 січня, в Броварах Київської області гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

На борту гелікоптера, який розбився, перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Вони та ще шестеро осіб на борту гвинтокрила загинули.

Станом на 11.00 кількість жертв зросла до 18 осіб, серед них троє дітей.