Січень, 26 в 15:40

Сьогодні, 26 січня, російська авіація випустила по Україні 55 ракет, серед яких – надзвукову Кинджал.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Зокрема, ворог використав 55 ракет повітряного базування з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та з акваторії Чорного моря. Випустив ракети Х-101, Х-555, Х-47 Кинджал, Калібр та Х-59.

Зараз дивляться

За словами Залужного, наші воїни знищили 47 крилатих ракет, 20 з них в районі Києва. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Носіями Кинджалів можуть бути винищувачі МіГ-31К та стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Варто зауважити, що МіГ-31К ВКС РФ наразі базуються на території Білорусі.

Ракетний комплекс Кинджал (або 9-а-7660 Кинджал, а в інших джерелах Х-47м2 Кинджал) – це російський авіаційний ракетний комплекс, який має на меті знищувати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

За деякими даними, Кинджал є авіаційним варіантом ракетного комплексу Іскандер.

У грудні військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, чому Росія три місяці не використовує для атак по Україні ракети Кинджал. За його словами, для цих ракет потрібні іноземні запчастини.

За словами заступника начальника управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, росіяни підіймають носії гіперзвукових ракет та інші літаки, щоб виявляти розташування української ППО.