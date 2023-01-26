Січень, 26 в 15:23

Вночі 26 січня Росія атакувала Київську область іранськими дронами Shahed-136/131. Частину з них збила наша протиповітряна оборона, проте є також пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов і показав наслідки.

За його словами, поліція отримала від жителів області за цю ніч 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників.

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– Внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. На щастя, потерпілих немає, – уточнив він.

Наразі працівники поліції оглядають місця влучання та фіксують результати обстрілів.

Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків та 40 авто: поліція показали наслідки / 2 фотографии

За даними Повітряних сил ЗСУ, наша ППО вночі 26 січня збила усі 24 іранських-дронів Shahed-136/131, запущених Росією по території України.

Переважну кількість ворожих безпілотників знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.

Ударні безпілотники окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.