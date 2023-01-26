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Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків та 40 авто: поліція показали наслідки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполіція

Вночі 26 січня Росія атакувала Київську область іранськими дронами Shahed-136/131. Частину з них збила наша протиповітряна оборона, проте є також пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов і показав наслідки.

За його словами, поліція отримала від жителів області за цю ніч 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників.

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– Внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. На щастя, потерпілих немає, – уточнив він.

Наразі працівники поліції оглядають місця влучання та фіксують результати обстрілів.

Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків та 40 авто: поліція показали наслідки / 2 фотографии

За даними Повітряних сил ЗСУ, наша ППО вночі 26 січня збила усі  24 іранських-дронів Shahed-136/131, запущених Росією по території України.

Переважну кількість ворожих безпілотників знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування Центр.

Ударні безпілотники окупанти запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

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Джерело: Нацполіція
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