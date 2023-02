Сьогодні вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Мільйони людей по всій Туреччині, Сирії, Лівану, Кіпру та Ізраїлю відчули його – епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про землетрус на цей момент.

Зараз дивляться

За заявами офіційних осіб Туреччини та Сирії, кількість загиблих перевищує 1 500 осіб, але, ймовірно, жертв буде більше.

Наразі ведуться активні рятувальні роботи – людей дістають з-під завалів сотень будівель в обох країнах.

Коли стався землетрус?

Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини повідомило, що землетрус стався о 04:17 за місцевим часом. Станом на 06:30 зафіксували 42 поштовхи, магнітуда найсильнішого склала 6,6.

Поштовхи відчувалися у кількох провінціях: Хатай, Османіє, Адияман, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Малатья та Адана.

У країні оголошено найвищий рівень тривоги.

Руйнування в Туреччині та Сирії

У соціальних мережах публікують сотні фотографій та відео руйнувань. Повідомляється, що будівлі падали і в сирійському Алеппо.

Школи у 10 містах та провінціях Туреччини, які постраждали від землетрусу, будуть закриті на тиждень, заявив віцепрезидент країни Фуат Октай.

Польоти в аеропорт у провінції Хатай припинені, аеропорти в Кахраманмараші та Антепі також закриті для цивільних рейсів.

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023

JUST IN: ???????? Thousands estimated to be dead following 7.8 magnitude earthquake in Turkey. pic.twitter.com/Z4VHxtPvaF — Remarks (@Remarks) February 6, 2023

У порту Іскендерун на півдні Туреччини від землетрусу зруйнувалися частини доку.

За даними Міністерства оборони Туреччини, на злітно-посадкових смугах деяких аеропортів країни у зоні землетрусу утворилися тріщини.

Кількість жертв постійно зростає

Станом на 13:40 відомо про 912 загиблих у Туреччині. Ердоган також повідомив, що щонайменше 5 383 особи отримали поранення. Найбільше жертв у турецькому місті Ґазіантеп.

У Сирії загинули щонайменше 592 людини, зокрема 317 в в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус.

За даними Сирійського державного інформаційного агентства, поранення отримали щонайменше 1 089 осіб.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF — KC (@kci2013) February 6, 2023

7.4 Earthquake in Turkey very badly shaken pic.twitter.com/6PdBtfL3E9 — Salih Taşalan (@salih453226) February 6, 2023

Тож загальна можлива кількість загиблих в результаті землетрусу наразі перевищує 1 500 осіб.

Постраждали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Землетрус зруйнував південну та південно-східну частини замку Ґазіантеп – він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю збудувала Хетська імперія у II тисячолітті до нашої ери, але пізніше її розбудувала Римська імперія у II та III століттях нашої ери.

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Міжнародна допомога

Світові лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, прем’єр Данії Марк Рютте готові направити допомогу Туреччині.

Також свою допомогу запропонували НАТО та Євросоюз.

Українці у Туреччині

Посольство України в Туреччині зараз з’ясовує, чи є серед постраждалих українці.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися за номером телефону: +380 44 238 15 88.

Найпотужніший землетрус за понад 80 років

Стівен Гікс, сейсмолог з Університетського коледжу Лондона, каже, що нинішній землетрус може бути найпотужнішим за понад 80 років. Попередній сильний землетрус, також магнітудою 7,8, стався на північному сході Туреччини в грудні 1939 року і забрав життя 30 тис. осіб.

У січні 2020 року землетрус магнітудою 6,7 стався в районі Елязиг, міста на схід від Туреччини. В результаті загинула 41 особа і понад 1 600 отримали поранення.

Just looking at the distribution of magnitude 7 and greater quakes since instrumental records began (~1900), today’s M7.8 event is by far the largest quake ever recorded in this region.

Most large earthquakes have occurred along the Northern Anatolian Fault in N. Turkey. pic.twitter.com/O7GP4iQsfz — Stephen Hicks ???????? (@seismo_steve) February 6, 2023

Через землетрус у Туреччині в Італії попередили про можливі цунамі на півдні країни. Людям порадили залишити прибережні райони.

Як вимірюють землетрус?

Землетруси вимірюються за допомогою сейсмографів, які відстежують сейсмічні хвилі, що проходять через Землю після землетрусу.

Вчені використовували шкалу Ріхтера протягом багатьох років, але тепер в основному орієнтуються на модифіковану шкалу інтенсивності Меркаллі, яка є більш точною.