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Понад 1 500 жертв та сотні зруйнованих будинків: що відомо про найпотужніший землетрус у Туреччині та Сирії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Понад 1 500 жертв та сотні зруйнованих будинків: що відомо про найпотужніший землетрус у Туреччині та Сирії
Фото: Getty Images

Сьогодні вранці, 6 лютого, у південній частині Туреччини та на півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Мільйони людей по всій Туреччині, Сирії, Лівану, Кіпру та Ізраїлю відчули його – епіцентр був неподалік турецького міста Газіантеп.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про землетрус на цей момент.

Зараз дивляться

За заявами офіційних осіб Туреччини та Сирії, кількість загиблих перевищує 1 500 осіб, але, ймовірно, жертв буде більше.

Наразі ведуться активні рятувальні роботи – людей дістають з-під завалів сотень будівель в обох країнах.

USGS Earthquakes

Коли стався землетрус?

Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини повідомило, що землетрус стався о 04:17 за місцевим часом. Станом на 06:30 зафіксували 42 поштовхи, магнітуда найсильнішого склала 6,6.

Поштовхи відчувалися у кількох провінціях: Хатай, Османіє, Адияман, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Малатья та Адана.

У країні оголошено найвищий рівень тривоги.

Руйнування в Туреччині та Сирії

У соціальних мережах публікують сотні фотографій та відео руйнувань. Повідомляється, що будівлі падали і в сирійському Алеппо.

Школи у 10 містах та провінціях Туреччини, які постраждали від землетрусу, будуть закриті на тиждень, заявив віцепрезидент країни Фуат Октай.

Польоти в аеропорт у провінції Хатай припинені, аеропорти в Кахраманмараші та Антепі також закриті для цивільних рейсів.

У порту Іскендерун на півдні Туреччини від землетрусу зруйнувалися частини доку.

За даними Міністерства оборони Туреччини, на злітно-посадкових смугах деяких аеропортів країни у зоні землетрусу утворилися тріщини.

Кількість жертв постійно зростає

Станом на 13:40 відомо про 912 загиблих у Туреччині. Ердоган також повідомив, що щонайменше 5 383 особи отримали поранення. Найбільше жертв у турецькому місті Ґазіантеп.

У Сирії загинули щонайменше 592 людини, зокрема 317 в в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус.

За даними Сирійського державного інформаційного агентства, поранення отримали щонайменше 1 089 осіб.

Тож загальна можлива кількість загиблих в результаті землетрусу наразі перевищує 1 500 осіб.

Постраждали об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Землетрус зруйнував південну та південно-східну частини замку Ґазіантеп – він внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю збудувала Хетська імперія у II тисячолітті до нашої ери, але пізніше її розбудувала Римська імперія у II та III століттях нашої ери.

Міжнародна допомога

Світові лідери, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, прем’єр Данії Марк Рютте готові направити допомогу Туреччині.

Також свою допомогу запропонували НАТО та Євросоюз.

Українці у Туреччині

Посольство України в Туреччині зараз з’ясовує, чи є серед постраждалих українці.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві гарячі лінії+90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися за номером телефону: +380 44 238 15 88.

Найпотужніший землетрус за понад 80 років

Стівен Гікс, сейсмолог з Університетського коледжу Лондона, каже, що нинішній землетрус може бути найпотужнішим за понад 80 років. Попередній сильний землетрус, також магнітудою 7,8, стався на північному сході Туреччини в грудні 1939 року і забрав життя 30 тис. осіб.

У січні 2020 року землетрус магнітудою 6,7 стався в районі Елязиг, міста на схід від Туреччини. В результаті загинула 41 особа і понад 1 600 отримали поранення.

Через землетрус у Туреччині в Італії попередили про можливі цунамі на півдні країни. Людям порадили залишити прибережні райони.

Як вимірюють землетрус?

Землетруси вимірюються за допомогою сейсмографів, які відстежують сейсмічні хвилі, що проходять через Землю після землетрусу.

Вчені використовували шкалу Ріхтера протягом багатьох років, але тепер в основному орієнтуються на модифіковану шкалу інтенсивності Меркаллі, яка є більш точною.

Джерела: BBC, AP News, CNN
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