Сейсмолог Олександр Кендзера розповів, що в Україні можуть відбутись сильні землетруси. Зокрема, йдеться про Київ та Кримський півострів.

Крім того, Україна належить до того самого сейсмоактивного поясу, де виникли землетруси в Туреччині.

– Безумовно може бути (сильний землетрус у Києві, – Ред. ), все залежить від того, про який землетрус ми говоримо. Зокрема ці землетруси з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання й у Києві, – розповів він.

За словами Кендзери, люди можуть пам’ятати сильні землетруси в зоні Вранча у 1977, 1986 та 1990 роках – тоді з високих будинків мешканці столиці вибігали на вулицю, тому що боялись, що їхні будинки можуть бути зруйновані.

Зараз дивляться

Крім того, як зазначив сейсмолог, сильні землетруси можливі в Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, на південному узбережжі.

– Там у 1927 році відбувся такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував, – повідомив Кендзера.

Експерт додав, що землетрус у Туреччині стався у тому самому сейсмоактивному поясі, до якого належить й Україна, але руйнування відбулися на південно-західній окраїні цього поясу, тоді як ми лежимо на північно-східній частині.

Як діяти при сильному землетрусі

Кендзер розповів, що все залежить від того, де саме вас застав землетрус. Так, якщо ви перебуваєте в сучасному будинку, що є сейсмостійким, можна нікуди не виходити.

Проте якщо йдеться про панельні будинки, які, як показав приклад Туреччини, можуть просто скластися, з нижніх поверхів можна спробувати встигнути втекти.

Якщо ж ідеться про верхні поверхи, то людина навряд чи встигне зібратись і вибігти за одну хвилину – але намагатись зробити це все одно потрібно.

– Людина може загинути або травмуватися не лише тоді, коли весь будинок руйнується, а й коли необачно ставлять важкі речі на шафу, які починають падати й можуть травмувати, – додав сейсмолог.

За його словами, якщо ви перебуваєте на вулиці біля висоток, то вам необхідно сховатись у тих місцях, де розташовані стіни, або там, де стовби несучі, адже вікна можуть травмувати вас уламками.

Нагадаємо, у Туреччині сьогодні відбулось декілька землетрусів, унаслідок яких уже відомо про декілька тисяч загиблих та поранених.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу поки що не надходила, проте наразі МЗС має 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха в Туреччині.