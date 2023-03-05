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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до 13 осіб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до 13 осіб
Фото: ДСНС

Зранку 5 березня стало відомо, що кількість жертв ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до 13 осіб.

Про це повідомили в ДСНС України.

Наразі рятувальники та комунальники розібрали й вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

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Напередодні повідомлялося, що всього вдалося деблокувати 11 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. За ніч знайшли ще два тіла мирних мешканців.

Бійці ДСНС під час розбору зруйнованих конструкцій будинку врятували 11 людей, а також дістали чотирьох котів та собаку.

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Загалом на місці працюють 101 співробітник із різних служб та 23 одиниці техніки.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до 13 осіб / 3 фотографии

У ніч проти 2 березня РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ракетою С-300.

Джерело: ДСНС
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