Березень, 05 в 7:32

Зранку 5 березня стало відомо, що кількість жертв ворожого ракетного удару по Запоріжжю зросла до 13 осіб.

Про це повідомили в ДСНС України.

Наразі рятувальники та комунальники розібрали й вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.

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Напередодні повідомлялося, що всього вдалося деблокувати 11 загиблих, серед яких 8-місячна дитина. За ніч знайшли ще два тіла мирних мешканців.

Бійці ДСНС під час розбору зруйнованих конструкцій будинку врятували 11 людей, а також дістали чотирьох котів та собаку.

Загалом на місці працюють 101 співробітник із різних служб та 23 одиниці техніки.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі зросла до 13 осіб / 3 фотографии

У ніч проти 2 березня РФ завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі ракетою С-300.