Март, 05 в 7:32

Утром 5 марта стало известно, что количество жертв вражеского ракетного удара по Запорожью возросло до 13 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В настоящее время спасатели и коммунальщики разобрали и вывезли более 853 тонн строительных обломков.

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Накануне сообщалось, что удалось деблокировать 11 погибших, в том числе тело 8-месячного ребенка. За ночь нашли еще два тела мирных жителей.

Бойцы ГСЧС во время разбора разрушенных конструкций дома спасли 11 человек, а также достали четырех кошек и собаку.

Всего на месте работают 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники.

Число погибших в результате ракетного удара по дому в Запорожье выросло до 13 человек / 3 фотографии

В ночь на 2 марта РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье ракетой С-300.