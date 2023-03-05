Число погибших в результате ракетного удара по дому в Запорожье выросло до 13 человек
Фото: ГСЧС
Утром 5 марта стало известно, что количество жертв вражеского ракетного удара по Запорожью возросло до 13 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В настоящее время спасатели и коммунальщики разобрали и вывезли более 853 тонн строительных обломков.
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Накануне сообщалось, что удалось деблокировать 11 погибших, в том числе тело 8-месячного ребенка. За ночь нашли еще два тела мирных жителей.
Бойцы ГСЧС во время разбора разрушенных конструкций дома спасли 11 человек, а также достали четырех кошек и собаку.
Всего на месте работают 101 сотрудник из разных служб и 23 единицы техники.
Число погибших в результате ракетного удара по дому в Запорожье выросло до 13 человек / 3 фотографии
В ночь на 2 марта РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье ракетой С-300.