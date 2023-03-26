Березень, 26 в 11:59

Біля одного з пляжів у селі Сичавка Одеської області було виявлено та контрольовано знищено морську міну.

Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів.

Пошкоджено кілька будівель.

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– Лише завдяки тому, що доступ до об’єкта було обмежено, там не було людей і ніхто не постраждав, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Одна з мін здетонувала: в Одеській області від вибуху постраждала база відпочинку / 3 фотографии

Станом на 26 березня в ОК Південь зауважують, що мінна ситуація як на суходолі деокупованих територій, так і в прибережній акваторії Чорного моря є надзвичайно загрозливою.

Зауважимо, що протягом доби поблизу Великої Олександрівки та Іванівки в Херсонській області на міні підірвалися дві людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь, Сергій Братчук

Фото: ОК Південь