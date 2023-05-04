В Киеве в ночь на 4 мая, в 2:21 объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, воздушная опасность сохраняется в половине страны. Приблизительно через 15 минут киевляне услышали два взрыва.

– В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны, — сообщает Киевская областная военная администрация.

Сегодняшнее воздушное нападение стало четвертым за неделю. Предыдущая атака на Киев была осуществлена ночью 3 мая — Киев был атакован дронами-камикадзе типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 435-е сутки. Оперативно о последних новостях — текстовом онлайне.

За ситуацией в городах можно следить на карте воздушных тревог в Украине.

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