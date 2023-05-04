Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Происшествия Срочно
Срочно
Лилия Стрилец, главный редактор

В Киеве раздались взрывы — что известно

В Киеве раздались взрывы — что известно
Фото: Минобороны

В Киеве в ночь на 4 мая, в 2:21 объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, воздушная опасность сохраняется в половине страны. Приблизительно через 15 минут киевляне услышали два взрыва.

– В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны, — сообщает Киевская областная военная администрация.

Сегодняшнее воздушное нападение стало четвертым за неделю. Предыдущая атака на Киев была осуществлена ночью 3 мая — Киев был атакован дронами-камикадзе типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине длится уже 435-е сутки. Оперативно о последних новостях — текстовом онлайне.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023

За ситуацией в городах можно следить на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Бавовна Краснодарском крае — горит НПЗ в поселке Ильский
Пожежа на НПЗ, Ільський, Краснодарський край
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог в Україні 2023
Взрыв в Киеве и дрон над Кремлем: 435-й день войны
В Киеве раздались взрывы — что известно
Эпифаний рассказал, возможно ли объединение ПЦУ и УПЦ Московского патриархата
Епіфаній
Много взрывов: оккупанты вечером снова обстреляли Херсон
Вибух
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
В Киеве раздались взрывы — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
В Киеве раздались взрывы — что известно
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.05.2023)
В Киеве раздались взрывы — что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь