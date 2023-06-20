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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Київській області блискавка влучила в житловий будинок: спалахнула пожежа

У Київській області блискавка влучила в житловий будинок: спалахнула пожежа
Фото: Факти ICTV

У Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок, після чого там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, який оприлюднив відповідний відеозапис.

– Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці – поліція і ДСНС, – зазначив він.

Нєбитов запевняє, що рятувальники завжди напоготові. Він звернувся до громадян та закликав мати вдома засоби пожежогасіння.

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Пожежа в Гатному Київської області: подробиці пожежі

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Блискавка, Київська область, Національна поліція, Негода в Україні, Погода в Україні, Пожежа
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