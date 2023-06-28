Лікарі борються за життя пораненої: РФ вгатила з Урагану по селу на Харківщині

Уранці 28 червня російські війська обстріляли село в Харківській області.

По Курилівці Куп’янського району росіяни вгатили з реактивної системи залпового вогню Ураган.

70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір’ї, зазнала важкого поранення.

Наразі медики борються за її життя.

Напередодні ворог масовано обстріляв із мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району.

Десятком мін там пошкоджено приватний житловий будинок.

Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.