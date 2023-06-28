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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У вересні святкували б 15-річчя: що відомо про загиблих у Краматорську сестер-близнят

Юлія та Анна Аксенченко

Серед загиблих від ракетного удару по Краматорську 27 червня – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко.

Загибель дівчаток підтвердили в управлінні освіти Краматорської міськради.

– Із сумом і нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер – Аксенченко Юлії та Анни, учениць Краматорської ЗОШ №24. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят, – зазначають в управлінні освіти.

Цього року сестрички закінчили восьмий клас, а 4 вересня мали б святкувати своє 15-річчя.

– Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати, адже смерть найрідніших людей – велике випробування. У цю гірку мить поділяємо горе вашої сім’ї та разом із вами схиляємо голову в глибокій скорботі, – висловлюють співчуття батькам дівчат освітяни міста.

Нагадаємо, що ввечері 27 червня російські війська із різницею в 30 секунд вдарили ракетами Іскандер по піцерії в центрі Краматорська та селищу Біленьке, що неподалік.

Ударом ущент знищено будівлю піцерії, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, п’ять шкіл, два дитсадки, торговельний центр, готель, адмінбудівлю та рекреаційний заклад.

За даними на цю мить, жертвами ракетного удару стали дев’ятеро людей. Крім сестер Юлії та Анни Аксенченко, загинула також 17-річна дівчина, яка працювала в закладі.

Дані щодо кількості поранених поки що різняться. Керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє про 44 поранених, ДСНС України – про 56, Офіс генпрокурора – про 60.

Серед постраждалих є восьмимісячне немовля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Управління освіти Краматорської міськради

Донецька область, Краматорськ, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Смерть
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