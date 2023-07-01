У Запорізькій області окупанти відмовляються воювати і виводять з ладу зброю – Генштаб

У Запорізькій області збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Це відбувається через успішні бойові дії Сил оборони України та значні втрати ворога в живій силі.

Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовились брати участь в бойових діях.

Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу. Про це йдеться у ранковому зведенні за 1 липня Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення як так званий живий щит.

Так, у Тополівці Херсонської області російське військове командування розселяє своїх солдатів у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

У Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога та ще одного по зенітно-ракетному комплексу РФ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по пункту управління, шести районах зосередження живої сили, озброєнню та військової техніки, трьох складах боєприпасів, 24 артилерійських засобах на вогневих позиціях та станції РЕБ російських окупантів.

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