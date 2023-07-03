Контрнаступ ЗСУ на Півдні та бої на Донбасі: 495-й день війни
Росіянин на відпочинку в Туреччині вихвалявся вбивствами українців
Громадянин Російської Федерації на турецькому курорті потрапив у скандал на місцевому пляжі після того, як почав хизуватися вбивствами українців після повномасштабного вторгнення РФ. Росіянина виселили з готелю після скарг охоронцям.
Путін вважав Пригожина загрозою для російської влади
Російський диктатор Володимир Путін вважав очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина загрозою для своєї влади. Це могло стати потенційною причиною, щоб ватажок ПВК пішов проти президента РФ.
Такої думки дотримується колишній державний секретар США Майк Помпео.
– Я думаю, Путіну говорили його старші військові керівники, зокрема, генерал Герасимов і міністр оборони Шойгу, що Пригожин стає занадто великим для своїх штанів, – стверджує Помпео.
У Росії немає ресурсів контролювати власну територію – Данілов
Захід повинен усвідомити, що РФ вже не є цілісною державою, і що немає такої сили, яка б могла врятувати її від розвалу.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.На його думку, російська імперія вже фактично впала.
Британія, Франція і Німеччина можуть порушити умови ядерної угоди з Іраном
Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни мають наміри порушити умови ядерної угоди з Іраном через те, що Тегеран постачає ударні дрони-камікадзе Росії для подальших атак проти України.
Європейські країни відмовляться знімати обмеження з Ірану на дослідження, розроблення та виробництво балістичних ракет. Термін дії санкцій закінчується 18 жовтня.
Ще одним приводом для порушення угоди стали публікації про можливе постачання Іраном балістичних ракет Росії.
ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
ПВК Вагнер Євгенія Пригожина призупинила на місяць роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії.
– У зв’язку з тимчасовою неучастю ПВК Вагнера у спеціальній військовій операції та переїздом до Республіки Білорусь ми тимчасово призупиняємо роботу регіональних центрів із набору у ПВК Вагнер терміном на 1 місяць, – йдеться у повідомленні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк