Контрнаступ ЗСУ на Півдні та бої на Донбасі: 495-й день війни

3 Липня, 0:11

У Росії немає ресурсів контролювати власну територію – Данілов

Захід повинен усвідомити, що РФ вже не є цілісною державою, і що немає такої сили, яка б могла врятувати її від розвалу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.На його думку, російська імперія вже фактично впала.