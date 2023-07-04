ЗАЕС втратила зв’язок з головною лінією електропередачі, наразі працює тільки одна резервна – МАГАТЕ

Вночі 4 липня Запорізька АЕС втратила зв’язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі.

Тепер станція працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

– Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кВ, що залишилася, з чотирьох, які були до конфлікту. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме, – заявив він.

Гроссі наголосив, що ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни, що посилює ризики для ядерної безпеки об’єкта, який наразі перебуває на лінії фронту.

Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до ЗАЕС лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.

– Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС, – заявив Гроссі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.