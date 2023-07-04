Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України просуваються вперед на Таврійському напрямку. Ворога вибито з низки позицій.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

– Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 283 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти, – йдеться у повідомленні.

Тарнавський повідомив, що було також знищено 36 одиниць військової техніки противника.

Зокрема йдеться про: два танки, дев’ять ББМ, дві гармати Д-30, чотири одиниці БМ-21 Град, три БпЛА Supercam, БпЛА Ланцет, БпЛА Орлан-10, дві гармати 2А36 Гіацинт-Б, гармата 2С5 Гіацинт-С, зенітний ракетний комплекс  Панцир-С, зенітний ракетний комплекс 9К330 Тор, дві самохідні артилерійські установки 2С3 Акація, станція РЕБ та автомобільна техніка.

Також було знищено два склади боєприпасів ворога й один пункт управління.

Читайте також
Цієї ночі ЗСУ працювали по човнах окупантів на півдні – Гуменюк
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський

Джерело: Олександр Тарнавський

Війна в Україні, ЗСУ, Українська армія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Неймовірні результати: аналітик пояснив, чому ЗСУ обрали тактику логістично-вогневого зашморгу
Українські військові
Болгарія почала формувати новий пакет військової допомоги Україні – міністр оборони
Тодор Тагарев
Окупанти обстріляли Харківщину: 16 постраждалих, серед них 7 дітей – ОВА
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи – що відомо
Вибух
Велика Британія підтримала вступ України до НАТО без ПДЧ
Джеймс Клеверлі
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
ЗСУ вибили росіян із низки позицій на Таврійському напрямку – Тарнавський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь