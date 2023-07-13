Влучання в казарму кадирівців у Маріуполі: поранених повезли в напрямку Донецька

Підтверджено влучання в казарму кадирівців, яку ті облаштували на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Про це вранці 13 липня повідомили представники Маріупольського спротиву та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Замість Доброго ранку! Учора таки прилетіло в ММК ім. Ілліча, ближче до Кам’янська. Саме в розташування кадирівців, – зазначають представники Маріупольського спротиву.

За їхніми даними, карети швидкої потайки, без увімкнення сирен, поїхали в напрямку Донецька.

А це є прямим свідченням того, що стан поранених – важкий, оскільки постраждалих із легкими пораненнями окупанти не вивозили б з міста.

Інформацію про те, скількох загарбників повезли на лікування після вечірнього вибуху, наразі уточнюють.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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