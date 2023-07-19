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У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи: що відомо
У тимчасово окупованому Севастополі на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька