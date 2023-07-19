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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи: що відомо
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.

Вибухи в Севастополі в Криму 19 липня 2023 – що відомо про вибухи в Севастополі в Криму

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
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