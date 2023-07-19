ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму

Збройні сили України розширюють географію ударів усе більше вглиб лінії оборони ворога.

Про це за підсумками сьогоднішніх вибухів на військовому складі в Криму та на Керченському мосту 17 липня повідомив військовий аналітик Олександр Мусієнко.

Експерт констатує: Сили оборони України знайшли в ешелонованій системі протиповітряної оборони РФ в окупованому Криму ділянки, які виявились недосяжними для ворожих засобів ППО.

Це особливо важливо в межах підтримки контрнаступу України.

– Завдяки скоординованій роботі розвідки та ЗСУ вдається виявляти пересування боєприпасів, снарядів, зброї, встановлювати місця їх тимчасового зберігання та подальшого переміщення до районів ведення бойових дій, – зазначає Олександр Мусієнко.

Такі операції, наголошує військовий аналітик, працюють на поступовий злам логістики ворога та його деморалізацію.

Нагадаємо, що вночі 17 липня пролунало два вибухи на незаконно збудованому росіянами Кримському мосту.

А вже вночі 19 липня сталося влучання в склад із боєкомплектом у районі поки що окупованого Старого Криму.

Після тривалої детонації окупанти заявили про перекриття траси Таврида та тимчасову евакуацію із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі, жителів чотирьох населених пунктів (тобто понад 2 тис. людей).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Мусієнко

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