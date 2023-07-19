Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога для малозабезпечених родин: хто може претендувати та як отримати
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
У Польщі літак впав на ангар із людьми: п’ятеро загиблих, є поранені
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму

ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Фото: Pixabay

Збройні сили України розширюють географію ударів усе більше вглиб лінії оборони ворога.

Про це за підсумками сьогоднішніх вибухів на військовому складі в Криму та на Керченському мосту 17 липня повідомив військовий аналітик Олександр Мусієнко.

Експерт констатує: Сили оборони України знайшли в ешелонованій системі протиповітряної оборони РФ в окупованому Криму ділянки, які виявились недосяжними для ворожих засобів ППО.

Це особливо важливо в межах підтримки контрнаступу України.

– Завдяки скоординованій роботі розвідки та ЗСУ вдається виявляти пересування боєприпасів, снарядів, зброї, встановлювати місця їх тимчасового зберігання та подальшого переміщення до районів ведення бойових дій, – зазначає Олександр Мусієнко.

Такі операції, наголошує військовий аналітик, працюють на поступовий злам логістики ворога та його деморалізацію.

Нагадаємо, що вночі 17 липня пролунало два вибухи на незаконно збудованому росіянами Кримському мосту.

А вже вночі 19 липня сталося влучання в склад із боєкомплектом у районі поки що окупованого Старого Криму.

Після тривалої детонації окупанти заявили про перекриття траси Таврида та тимчасову евакуацію із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі, жителів чотирьох населених пунктів (тобто понад 2 тис. людей).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Олександр Мусієнко

Війна в Україні, Вибух, ЗСУ, Керченський міст, Крим, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв: в Україну прибув прем’єр Ірландії
ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Російські ракети пошкодили зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі
Голова МІ6 закликав росіян об’єднатися з розвідкою, щоб припинити війну та кровопролиття
Річард Мур МІ6
Кандидат у президенти США Десантіс назвав війну в Україні “вторинним інтересом”
Рон ДеСантіс
Заколот Пригожина був серйозним, ставши переламним моментом для Путіна – Кулеба
Дмитро Кулеба
Відео
Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.07.2023)
ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (19.07.2023)
ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (19.07.2023)
ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (19.07.2023)
ЗСУ знайшли прогалини в російській ППО – Мусієнко про вибухи на складах та мосту в Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь