Удар по центру Миколаєва: поранено дев’ятеро людей, є загиблі
Близько третьої ночі в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
– Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж та триповерховий житловий будинок. Пожежники виїхали, – повідомив голова ОВА Віталій Кім.
За даними голови ОВА, загинули люди, поранено 4 дорослих та 5 дітей.
– На одній із адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять, – додав міський голова Олександр Сєнкевич.
Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетної атаки.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька