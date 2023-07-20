Удар по центру Миколаєва: поранено дев’ятеро людей, є загиблі

Близько третьої ночі в Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

– Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж та триповерховий житловий будинок. Пожежники виїхали, – повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За даними голови ОВА, загинули люди, поранено 4 дорослих та 5 дітей.

– На одній із адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять, – додав міський голова Олександр Сєнкевич.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ракетної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.