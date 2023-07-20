Пожежа у Маріуполі та удар РФ по Очакову: 512-й день війни

20 Липня, 0:58

Каховського водосховища більше не існує – НАН України

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.

Про це йдеться на сайті НАН України. Так, зараз із загальної площі Каховського водосховища, яка 5 червня становила понад 2 тисячі кв. км, залишилося 261,1 кв. км.

Це становить 12,7% від початкової площі водойми. Крім того, відновлене русло Дніпра займає площу 120,9 кв. км.