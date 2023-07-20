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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пожежа у Маріуполі та удар РФ по Очакову: 512-й день війни

Ключові події
00:58
Каховського водосховища більше не існує – НАН України
00:56
Подоляк спрогнозував, яким буде контрнаступ ЗСУ
00:39
В ЄС хочуть виділити до €20 млрд на військову допомогу Україні
00:15
РФ вдарила по житловому будинку в Очакові
00:11
У Маріуполі спалахнула пожежа в Українському домі
Пожежа у Маріуполі та удар РФ по Очакову: 512-й день війни
20 Липня, 0:58

Каховського водосховища більше не існує – НАН України

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України дійшли висновку, що Каховського водосховища більше не існує.

Про це йдеться на сайті НАН України. Так, зараз із загальної площі Каховського водосховища, яка 5 червня становила понад 2 тисячі кв. км, залишилося 261,1 кв. км.

Це становить 12,7% від початкової площі водойми. Крім того, відновлене русло Дніпра займає площу 120,9 кв. км.

Каховська ГЕС

Фото: Укргідроенерго

20 Липня, 0:56

Подоляк спрогнозував, яким буде контрнаступ ЗСУ

Звільнення тимчасово окупованих РФ територій України буде важким та доволі тривалим процесом. Проте кількість наступальних операцій ЗСУ поступово збільшується.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. На його думку, наразі прогрес на полі бою дуже повільний, проте кількість наступальних операцій ЗСУ поступово наростає.

Війна в Україні – день 512 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

20 Липня, 0:39

В ЄС хочуть виділити до €20 млрд на військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ Європейського Союзу мають намір обговорити пропозицію витратити до €20 млрд (17,3 мільярда фунтів стерлінгів) на військову допомогу Україні.

Ці кошти планують виділяти протягом чотирьох років. Вони будуть спрямовані на зброю, амуніцію та інше військове обладнання.

Пропозиція, яку висунув верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, є частиною зусиль щодо надання Києву довгострокової підтримки.

Війна в Україні – день 512 – новини України під час війни онлайн

Фото: Pexels

20 Липня, 0:15

РФ вдарила по житловому будинку в Очакові

У Миколаївській області російські війська завдали ударів по житловому будинку в місті Очакові. Внаслідок атаки дістала поранення людина.

За даними поліції, внаслідок російських обстрілів по місту ввечері 19 липня пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. За медичною допомогою до лікарні звернувся 44-річний чоловік.

Війна в Україні – день 512 – новини України під час війни онлайн

Фото: Нацполіція

20 Липня, 0:11

У Маріуполі спалахнула пожежа в Українському домі

У тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури Український дім (в минулому ПК Металургів).

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Жителі розповіли, що пожежа нібито спалахнула внаслідок вибуху снаряда, який принесли до будівлі палацу культури невідомі особи.

Війна в Україні – день 512 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
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Пожежа у Маріуполі та удар РФ по Очакову: 512-й день війни
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Пожежа у Маріуполі та удар РФ по Очакову: 512-й день війни
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Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Оксана Лотоцька
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