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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Скликання Ради Україна-НАТО і боєприпаси для Gepard від Rheinmetall: 515-й день війни

Скликання Ради Україна-НАТО і боєприпаси для Gepard від Rheinmetall: 515-й день війни
23 Липня, 0:55

Ракети прямують в напрямку Одещини – ПС ЗСУ

Були зафіксовані пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області, повідомили у Повітряних силах.

За даними моніторингових спільнот, ракети летять в напрямку Одеси та Чорноморська.

Задля вашої безпеки перебувайте в укриттях.

23 Липня, 0:42

Ракетну небезпеку оголошено у трьох областях – Повітряні сили

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові повідомили, що існує загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

У ПС ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Наразі сирени увімкнули у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

23 Липня, 0:27

На аеродромі РФ зафіксували активність стратегічної авіації – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ зафіксували активність стратегічної авіації Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

23 Липня, 0:17

Польща запустила центр з ремонту танків Leopard для України

На території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard. Туди вже привезли щонайменше два українських танки для ремонту та подальшої експлуатації військової техніки ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, сервісний центр працює у місті Ґлівіце, розташованому в південно-західній частині країни.

– Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar, – розповів польський міністр.

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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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