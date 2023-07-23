Скликання Ради Україна-НАТО і боєприпаси для Gepard від Rheinmetall: 515-й день війни

23 Липня, 0:17

Польща запустила центр з ремонту танків Leopard для України

На території Польщі почав працювати сервісний центр з ремонту танків Leopard. Туди вже привезли щонайменше два українських танки для ремонту та подальшої експлуатації військової техніки ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, сервісний центр працює у місті Ґлівіце, розташованому в південно-західній частині країни.