Жодного капітального ремонту за 66 років: деталі про обвал мосту на Закарпатті
На Закарпатті 24 липня через річку Тересва обвалився міст, якому було 66 років і який ще жодного разу капітально не ремонтували.
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
– Його було збудовано у 1957 році – відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Проїзд мостом підтримували виключно в рамках експлуатаційного утримання, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту.
Під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн, що перевищило допустиму норму у 7 разів, обвалилися одразу три секції аварійного мосту.
Нагадаємо, що 24 липня під час руйнування мосту в Тячівському районі Закарпатської області разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик