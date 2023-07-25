Жодного капітального ремонту за 66 років: деталі про обвал мосту на Закарпатті

На Закарпатті 24 липня через річку Тересва обвалився міст, якому було 66 років і який ще жодного разу капітально не ремонтували.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

– Його було збудовано у 1957 році – відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Проїзд мостом підтримували виключно в рамках експлуатаційного утримання, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту.

Під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн, що перевищило допустиму норму у 7 разів, обвалилися одразу три секції аварійного мосту.

Нагадаємо, що 24 липня під час руйнування мосту в Тячівському районі Закарпатської області разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль. Наразі відомо про 5 потерпілих, один у важкому стані.

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