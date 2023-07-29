Удар РФ по Дніпру та вибухи у російському Таганрозі: 521-й день війни
Сили оборони системно вибивають окупантів та мають успіхи – генерал Тарнавський
Українські військові ліквідували близько 200 осіб з російської армії та знищили 8 складів боєприпасів РФ.
Про це повідомив командувач Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський.
– На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, – повідомив він.
За словами генерала, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.
– Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання, – заявив він.
Водночас за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот (близько 200 осіб, – Ред.).
– Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Еленор, гармата 2А36 Гіацинт-Б та автомобільна техніка, – повідомив генерал.
Тарнавський також заявив, що внаслідок дій Сил оборони було знищено 8 складів боєприпасів ворога.
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Деталі – в матеріалі на Фактах ICTV.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
– Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття, – повідомили військові.
Паралельно із цим повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області.
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