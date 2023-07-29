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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Удар РФ по Дніпру та вибухи у російському Таганрозі: 521-й день війни

Удар РФ по Дніпру та вибухи у російському Таганрозі: 521-й день війни
29 Липня, 1:27

Сили оборони системно вибивають окупантів та мають успіхи – генерал Тарнавський

Українські військові ліквідували близько 200 осіб з російської армії та знищили 8 складів боєприпасів РФ.

Про це повідомив командувач Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський.

– На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, – повідомив він.

За словами генерала, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.

– Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання, – заявив він.

Водночас за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот (близько 200 осіб, – Ред.).

– Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Еленор, гармата 2А36 Гіацинт-Б та автомобільна техніка, – повідомив генерал.

Тарнавський також заявив, що внаслідок дій Сил оборони було знищено 8 складів боєприпасів ворога.

29 Липня, 1:01

Заходу варто готуватися до кінця епохи Путіна – колишній розвідник MI6

Колишній очільник російського відділу MI6 вважає, що протягом наступного року президент РФ піде з політики.

Він озвучив п’ять основних сценаріїв, за яким може бути реалізований відхід Путіна з влади, а також потенційних наступників російського диктатора.

Деталі – в матеріалі на Фактах ICTV.

29 Липня, 0:38

Загроза з повітря: у ЗСУ помітили активність тактичної авіації РФ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та східному напрямках.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

– Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги –  прямуйте в укриття, – повідомили військові.

Паралельно із цим повітряна тривога була оголошена у Запорізькій області.

Війна в Україні
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На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

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