Удар РФ по Дніпру та вибухи у російському Таганрозі: 521-й день війни

29 Липня, 1:27

Сили оборони системно вибивають окупантів та мають успіхи – генерал Тарнавський

Українські військові ліквідували близько 200 осіб з російської армії та знищили 8 складів боєприпасів РФ.

Про це повідомив командувач Таврійського напрямку, генерал Олександр Тарнавський.

– На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, – повідомив він.

За словами генерала, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.

– Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання, – заявив він.

Водночас за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот (близько 200 осіб, – Ред.).

– Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, БПЛА Еленор, гармата 2А36 Гіацинт-Б та автомобільна техніка, – повідомив генерал.

Тарнавський також заявив, що внаслідок дій Сил оборони було знищено 8 складів боєприпасів ворога.