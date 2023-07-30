Дим над розташуванням окупантів: що відомо про роботу партизанів у Маріуполі
30 липня стали відомі результати вечірньої роботи партизанів у поки що окупованому Маріуполі Донецької області.
Як стало відомо, дим, який увечері 29 липня бачили люди в Маріуполі, здіймався у районі автостанції №2.
З’ясувалося, що групі Ї Маріупольского спротиву вдалося знешкодити три військові вантажівки, завдати значних пошкоджень будівлі, в якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів, а також вивести з ладу обладнання для виготовлення “зубів дракона”.
– Не бавовною єдиною… – говорить про вчорашню диверсію учасник групи спротиву.
Зауважимо, що вибух люди в Маріупольському районі почули о 20:11 29 липня.
Після цього в районі АС-2 Маріуполя в небо здійнявся густий дим, а в повітрі відчувався сморід, характерний для горіння.
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Джерело: Центр національного спротиву
Фото: Петро Андрющенко