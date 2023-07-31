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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ поблизу Оріхова та контрнаступ у Донецькій області: 523-й день війни

ЗСУ поблизу Оріхова та контрнаступ у Донецькій області: 523-й день війни
31 Липня, 0:03

Як ЗСУ можуть звільнити Крим від РФ – думка аналітиків

Оборона російських військ почала слабшати на фронті. Воїни Збройних сил України виходять на важливі висоти, змушують окупантів виділяти додаткові резерви, завдають ударів по складах з боєприпасами РФ.

За даними видання The Times, українським захисниками вдалося змінити логістику московських військ і ускладнити переміщення армії РФ на фронті для подальшого успішного контрнаступу ЗСУ.

Війна в Україні – день 523 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

Війна в Україні
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