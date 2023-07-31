Юлія Захарченко, редакторка стрічки
ЗСУ поблизу Оріхова та контрнаступ у Донецькій області: 523-й день війни
31 Липня, 0:03
Як ЗСУ можуть звільнити Крим від РФ – думка аналітиків
Оборона російських військ почала слабшати на фронті. Воїни Збройних сил України виходять на важливі висоти, змушують окупантів виділяти додаткові резерви, завдають ударів по складах з боєприпасами РФ.
За даними видання The Times, українським захисниками вдалося змінити логістику московських військ і ускладнити переміщення армії РФ на фронті для подальшого успішного контрнаступу ЗСУ.
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