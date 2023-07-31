ЗСУ поблизу Оріхова та контрнаступ у Донецькій області: 523-й день війни

Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

28 Липня, 17:32

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