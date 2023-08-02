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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обшуки у військкоматах по всій Україні та “бавовна” у Севастополі: 525-й день війни

Обшуки у військкоматах по всій Україні та “бавовна” у Севастополі: 525-й день війни
2 Серпня, 1:02

Група БпЛА над Чорним морем, рухаються в бік Ізмаїла – ЗСУ

Група іранських безпілотників Shahed, випущених Росією, рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

2 Серпня, 1:01

ЗСУ попередили про ударні БпЛА в Черкаській області

Загроза ударних безпілотників існує також і в Черкаській області, повідомили в Повітряних силах.

– Рухаються з північно-східного напрямку, – додали військові.

2 Серпня, 0:34

На Київщині загроза застосування дронів – ПС ЗСУ

У Київській області існує загроза застосування дронів, випущених Росією, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Паралельно із цим на Київщині оголошена повітряна тривога.

2 Серпня, 0:29

Група дронів РФ увійшла в небо над Сумщиною – Повітряні сили

Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що наразі дрони ворога рухаються на Захід. Втім напрямок може змінюватись.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

2 Серпня, 0:27

На Чернігівщині є загроза застосування дронів РФ – ЗСУ

У Чернігівській області існує загроза застосування ударних БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Війна в Україні
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