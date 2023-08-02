Обшуки у військкоматах по всій Україні та “бавовна” у Севастополі: 525-й день війни
Група БпЛА над Чорним морем, рухаються в бік Ізмаїла – ЗСУ
Група іранських безпілотників Shahed, випущених Росією, рухається над акваторією Чорного моря у бік півдня Одещини, Ізмаїлу.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
ЗСУ попередили про ударні БпЛА в Черкаській області
Загроза ударних безпілотників існує також і в Черкаській області, повідомили в Повітряних силах.
– Рухаються з північно-східного напрямку, – додали військові.
На Київщині загроза застосування дронів – ПС ЗСУ
У Київській області існує загроза застосування дронів, випущених Росією, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Паралельно із цим на Київщині оголошена повітряна тривога.
Група дронів РФ увійшла в небо над Сумщиною – Повітряні сили
Група ударних БПЛА перетнула повітряний простір на Сумщині.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що наразі дрони ворога рухаються на Захід. Втім напрямок може змінюватись.
Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
На Чернігівщині є загроза застосування дронів РФ – ЗСУ
У Чернігівській області існує загроза застосування ударних БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька