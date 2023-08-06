ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА
Російські війська продовжують атакувати ударними дронами-камікадзе Shahed Вінницьку область.
Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. В ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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