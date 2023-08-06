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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА

РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА
Фото: Факти ICTV

Російські війська продовжують атакувати ударними дронами-камікадзе Shahed Вінницьку область.

Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. В ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вінницька область, Вінниця, Дрони, Новини Вінниці
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