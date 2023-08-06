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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ атакует дронами Shahed Винницкую область — ОВА

РФ атакует дронами Shahed Винницкую область — ОВА
Фото: Факти ICTV

Российские войска продолжают атаковать ударными дронами-камикадзе Shahed Винницкую область.

Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация. В ОВА призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

РФ атакует дронами Shahed Винницкую область — ОВА

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Безпілотники, Война в Украине, Винницкая область, Вінниця, Дрони, Новини Вінниці
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