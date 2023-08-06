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РФ атакует дронами Shahed Винницкую область — ОВА
Российские войска продолжают атаковать ударными дронами-камикадзе Shahed Винницкую область.
Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация. В ОВА призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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