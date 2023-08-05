ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
У Хмельницькій області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на всій території України.
В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про вибухи в Хмельницькій області. В ОВА закликають місцевих жителів залишатися в укриттях.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну загрозу для всіх регіонів. Там зазначають, що, попередньо, ракети прямують на Старокостянтинів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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