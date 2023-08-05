У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу

У Хмельницькій області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на всій території України.

В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про вибухи в Хмельницькій області. В ОВА закликають місцевих жителів залишатися в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну загрозу для всіх регіонів. Там зазначають, що, попередньо, ракети прямують на Старокостянтинів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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