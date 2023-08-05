Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Як нараховуються відпускні 2023 та за якою формулою: пояснює бухгалтер
Надзвичайні події
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу

У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
Фото: Факти ICTV

У Хмельницькій області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги на всій території України.

В обласній військовій адміністрації підтвердили інформацію про вибухи в Хмельницькій області. В ОВА закликають місцевих жителів залишатися в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну загрозу для всіх регіонів. Там зазначають, що, попередньо, ракети прямують на Старокостянтинів.

Вибухи в Хмельницькій області 5 серпня 2023 – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Не такий вже й швидкий: що відомо про ракетний комплекс Кинджал та його характеристики
рк кинжал

Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Старокостянтинів, Хмельницька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Запоріжжі прогриміли вибухи невдовзі після оголошення тривоги
Х-555
Польща може закрити кордон з Білоруссю через вагнерівців
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
Не такий вже й швидкий: що відомо про ракетний комплекс Кинджал та його характеристики
рк кинжал
Атака Кинджалами: на Житомирщині повідомляють про вибухи
ракета Кинджал
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
У Хмельницькій області лунають вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну загрозу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь