Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією

Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Фото: Depositphotos

У Березівці Одеської області територіальний центр комплектування та соціальної підтримки схвалив мобілізацію 29-річного чоловіка, який був інвалідом з дитинства. Він помер внаслідок нападу епілепсії після того, як приїхав до військової частини.

Про це повідомив колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров’я МОЗ та профілактики захворюваності Павло Поламарчук.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону заявили, що наразі перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги жителю Ширяєво Одеської області після смерті військовослужбовця у військовій частині Миколаївської області.

Водночас у прокуратурі розпочали ще одне кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України. Воно стосується можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби військової частини, де помер мобілізований чоловік з епілепсією.

Поламарчук з посиланням на слова містян стверджує, що одеський військком Олександр Стахов сам погодив призов загиблого Бориса у пришвидшеному режимі. Мобілізацією займався майор, який особисто його знав.

За словами Поламарчука, рішення про мобілізацію загиблого Бориса нібито ухвалили через те, що необхідно було виконати поставлений план Генерального штабу ЗСУ, проте підтверджень своїм словам він не надав. Чоловік додав, що Борис пройшов медкомісію за дві години та опинився у військовій частині.

Ввечері того ж дня у Бориса погіршилося самопочуття. На ранковому строю у нього стався епілептичний напад, після чого він знепритомнів. Ввечері в нього стався ще один напад, після чого він помер.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла виданню Інтент, що документи про здоров’я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, причетні до мобілізації Бориса мають бути покараними. Проте очікуються офіційні результати слідства та правові оцінки дій службових осіб Березівського військкомату.

Читайте також
У Києві затримали начальника одного з ТЦК, який допомагав переправляти чоловіків за кордон
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією

Війна в Україні, військовослужбовці, Генеральний штаб України, Миколаїв, мобілізація, Одеська область, Смерть
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі – The Times
MIM-104 Patriot
Прибудуть до осені: США відправлять в Україну першу партію танків Abrams
танк Abrams випускає снаряд
Постійно нарощуємо обсяги та прибираємо бюрократію: Зеленський про виробництво зброї
Володимир Зеленський
Данілов пояснив, чому Німеччина змінила позицію щодо передання ракет Taurus
Олексій Данілов
У Джидді погодили не всі пункти Формули миру: Єрмак пояснив причини та подальші дії
Андрій Єрмак
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (07.08.2023)
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (07.08.2023)
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (07.08.2023)
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (07.08.2023)
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь