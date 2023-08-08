Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією

У Березівці Одеської області територіальний центр комплектування та соціальної підтримки схвалив мобілізацію 29-річного чоловіка, який був інвалідом з дитинства. Він помер внаслідок нападу епілепсії після того, як приїхав до військової частини.

Про це повідомив колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров’я МОЗ та профілактики захворюваності Павло Поламарчук.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону заявили, що наразі перевіряють обставини мобілізації та надання медичної допомоги жителю Ширяєво Одеської області після смерті військовослужбовця у військовій частині Миколаївської області.

Водночас у прокуратурі розпочали ще одне кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України. Воно стосується можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб медичної служби військової частини, де помер мобілізований чоловік з епілепсією.

Поламарчук з посиланням на слова містян стверджує, що одеський військком Олександр Стахов сам погодив призов загиблого Бориса у пришвидшеному режимі. Мобілізацією займався майор, який особисто його знав.

За словами Поламарчука, рішення про мобілізацію загиблого Бориса нібито ухвалили через те, що необхідно було виконати поставлений план Генерального штабу ЗСУ, проте підтверджень своїм словам він не надав. Чоловік додав, що Борис пройшов медкомісію за дві години та опинився у військовій частині.

Ввечері того ж дня у Бориса погіршилося самопочуття. На ранковому строю у нього стався епілептичний напад, після чого він знепритомнів. Ввечері в нього стався ще один напад, після чого він помер.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла виданню Інтент, що документи про здоров’я та придатність чоловіка до військової служби військкомат отримав від працівників лікарні, де той проходив медичну комісію.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, причетні до мобілізації Бориса мають бути покараними. Проте очікуються офіційні результати слідства та правові оцінки дій службових осіб Березівського військкомату.

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