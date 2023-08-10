У Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію
У Куп’янському районі Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію.
Розпорядження в.о. голови районної військової адміністрації Андрій Канашевич підписав 9 серпня.
У мережі документ з’явився 10 серпня.
Через постійні обстріли Куп’янського району мають евакуювати жителів:
- 27 населених пунктів Дворічанської селищної територіальної громади,
- п’яти населених пунктів Кіндратівської сільської територіальної громади,
- трьох населених пунктів Куп’янської міської територіальної громади,
- семи населених пунктів Курилівської сільської територіальної громади,
- 11 населених пунктів Петропавлівської сільської територіальної громади.
Загалом районна влада має намір вивезти далі від бойових дій жителів 53 населених пунктів району.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко