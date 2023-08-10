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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію

У Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію
Фото: УНІАН

У Куп’янському районі Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію.

Куп'янський район Харківської області

Розпорядження в.о. голови районної військової адміністрації Андрій Канашевич підписав 9 серпня.

У мережі документ з’явився 10 серпня.

Евакуація із Куп'янського району

Через постійні обстріли Куп’янського району мають евакуювати жителів:

  • 27 населених пунктів Дворічанської селищної територіальної громади,
  • п’яти населених пунктів Кіндратівської сільської територіальної громади,
  • трьох населених пунктів Куп’янської міської територіальної громади,
  • семи населених пунктів Курилівської сільської територіальної громади,
  • 11 населених пунктів Петропавлівської сільської територіальної громади.

Загалом районна влада має намір вивезти далі від бойових дій жителів 53 населених пунктів району.

Харківська область
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