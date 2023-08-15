Знищений гелікоптер Ка-52, контрнаступ на Півдні й Сході: 538-й день війни
У Росії під час навчань розбився тренувальний літак L-39: один член екіпажу загинув
У Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39.
Як повідомляють у Міноборони РФ, літак зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту, коли заходив на посадку.
Один із членів екіпажу загинув. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.
У Білому домі впевнені, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України – CNN
Білий дім оптимістично налаштований щодо двопартійного ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, навіть попри те, що республіканці в Палаті представників висловилися проти виділення додаткових коштів для України.
Як повідомляють CNN, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що адміністрація Байдена вдячна за двопартійну підтримку України, додавши, що президент “впевнений, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу”.
У листі до Конгресу в четвер адміністрація Байдена запросила понад $24 млрд додаткового фінансування, в тому числі понад $13 млрд доларів на безпекову допомогу і $7,3 млрд на економічну та гуманітарну допомогу Україні.
– Директор Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг і члени команди президента з питань законодавства провели численні, численні розмови, численні дзвінки з законодавцями на місцях, з обома сторонами, щоб точно пояснити необхідність і суть … і підкреслити надзвичайний характер цього запиту, – повідомила Жан-П’єр.
Спецпризначенці знищили катер з окупантами за допомогою дрону
Мультироторний безпілотний літальний апарат, оснащений камерою, який передає відео в реальному часі на пристрій пілота (або ж FPV-дрон), воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищив катер з російськими окупантами.
Відповідне відео оприлюднено на сторінці ССО Збройних сил України з посиланням на операторів 73 морського центру спеціального призначення.
Курс долара в РФ перетнув психологічну позначку
Курс долара у Росії перевищив 100 рублів, а євро – понад 110 руб. Центральний банк РФ у вівторок 15 серпня збереться на екстрене засідання.
Як пишуть журналісти BBC, рубль падає кілька місяців поспіль. У понеділок він оновив чергову “психологічну позначку”: вдень долар коштував дорожче 101 руб., а євро – понад 111 руб.
На Буковині ухилянт намагався потрапити до Румунії
На Буковині чоловік, який хотів незаконно перетнути кордон, добу блукав лісом, після чого сам подзвонив до рятувальників та попросив про медичну допомогу.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, але не розрахував свої сили й заблукав.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова