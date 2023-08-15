Знищений гелікоптер Ка-52, контрнаступ на Півдні й Сході: 538-й день війни

15 Серпня, 1:09

У Росії під час навчань розбився тренувальний літак L-39: один член екіпажу загинув

У Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39.

Як повідомляють у Міноборони РФ, літак зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту, коли заходив на посадку.

Один із членів екіпажу загинув. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.