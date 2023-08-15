Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину

У Чехії 18-річний українець зґвалтував та намагався вбити 15-річну дівчину. Його було затримано та відправлено під варту.

Трагедія сталась минулої середи у чеському місті Пльзень. Згідно зі встановленими на даний момент фактами, хлопець заманив дівчину на прогулянку біля річки.

– Оскільки дівчина була знайома з чоловіком певний час, вона погодилася. Через деякий час чоловік змінив напрямок і несподівано пішов у найближчий ліс, – пояснила речниця поліції Міхаела Райндлова.

Після цього молодий чоловік зв’язав дівчині руки, заклеїв їй рот клейкою стрічкою і зґвалтував. Він завдав їй різаних ран і погрожував вбивством.

– Потім він загорнув дівчину в мішок, скинув її з обриву в ліс і зник з місця злочину. Дівчині, яка симулювала смерть, що, ймовірно, врятувало їй життя, вдалося втекти з місця події і викликати швидку допомогу. Вона негайно повідомила нам про цей випадок, – додала Райндлова.

Такий вчинок підозрюваного спровокував хвилю ненависті до біженців з України. Деякі жителі нібито навіть спробували організувати акцію протесту. Поліції вдалося запобігти цьому.

Президент Чехії Петр Павел відреагував на скандальний інцидент у Пльзені.

– Нагнітання негативних емоцій до некерованого рівня призводить лише до того, що ми стаємо тим, проти чого виступаємо. Я високо ціную позицію наших громадян, які поки що об’єднані у своєму прагненні просувати справедливість, правду та солідарність, – написав він у Twitter.

Зазначимо, що хлопець живе у країні вже досить давно і не є біженцем, який виїхав з України через повномасштабну війну.

Джерело: denik.cz.

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