На Хмельниччині дід зґвалтував свою онуку: суд відправив його за ґрати на 15 років

На Хмельниччині 67-річний чоловік отримав 15 років за ґратами за те, що неодноразово ґвалтував свою маленьку онуку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що дідусь запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші. Тоді дівчинці виповнилося 11 років.

Чоловік зачинив двері до кімнати та зґвалтував дитину. У цей момент якраз до кімнати зайшла мама дівчинки, вона й повідомила правоохоронні органи.

Згодом з’ясували, що це був не перший випадок вчинення ним сексуального насильства стосовно онуки. До вироку суду чоловіка арештували.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури чоловіка визнано винним у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дитини (ч. 4, ч. 6 ст. 153 КК України).

Джерело : Офіс генпрокурора

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