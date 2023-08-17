Вчиняла сутички біля лаври та прославляла РФ: активістці повідомили про підозру

Активістці, яка провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври, повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Як з’ясували слідчі, підозрювана з початку повномасштабного вторгнення поширювала на власній сторінці у соціальній мережі дописи, в яких заперечувала збройну агресію Росії проти України.

– Вона представляла російську агресію як внутрішній громадянський конфлікт. Це підтверджено висновками судової лінгвістичної експертизи, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Також, за даними слідства, підозрювана брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

За вказане правопорушення підозрюваній загрожує до трьох років в’язниці.

Нагадаємо, четверо осіб, які у квітні пошкодили захисні ролети та зайшли до приміщення на території Київсько-Печерської лаври, постануть перед судом. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.