Вчиняла сутички біля лаври та прославляла РФ: активістці повідомили про підозру
Активістці, яка провокувала сутички біля Києво-Печерської лаври, повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Як з’ясували слідчі, підозрювана з початку повномасштабного вторгнення поширювала на власній сторінці у соціальній мережі дописи, в яких заперечувала збройну агресію Росії проти України.
– Вона представляла російську агресію як внутрішній громадянський конфлікт. Це підтверджено висновками судової лінгвістичної експертизи, – зазначили в Офісі генпрокурора.
Також, за даними слідства, підозрювана брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України.
За вказане правопорушення підозрюваній загрожує до трьох років в’язниці.
Нагадаємо, четверо осіб, які у квітні пошкодили захисні ролети та зайшли до приміщення на території Київсько-Печерської лаври, постануть перед судом. Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко